Льюис Хэмилтон: "Мой бывший инженер помогает Боттасу"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон связывает успехи своего партнера по команде Валттери Боттаса с переходом его инженера к финну. Британец рассказал, что с нынешнего сезона его гоночный инженер стал помогать Боттасу.

– В этом году Боттас работает с моим вторым инженером, – цитирует F1i Хэмилтона. – Он помогал мне шесть лет, а теперь стал главным инженером команды Боттаса. Это хорошая помощь для него. Естественно, он помогает побеждать. Я работаю в этом году с новым инженером. У нас хорошее сотрудничество, но требуется время, чтобы построить отношения, подобные тем, какие у меня были с предыдущим инженером. Но рано или поздно все придет.