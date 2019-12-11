Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги сезона. Он занял четвертое место в личном зачете, опередив в дебютный год партнера по команде Себастьяна Феттеля.

— Я доволен, — цитирует Motorsport Леклера. - Если бы в начале сезона вы сказали мне, что у меня будет семь поулов, и я десять раз поднимусь на подиум, я бы не поверил. Это определенно лучше, чем я ожидал.

Оглядываясь назад, я допустил довольно много ошибок, поэтому цель сейчас — понять их и не допускать снова. Но первым сезоном я доволе.

Это был нелегкий сезон. В первой его части были сложности, но мы работали усердно, и работа окупилась во второй части сезона, были две невероятные победы.

Случившееся в Монце — за пределами всех моих мечтаний. Быть на вершине подиума, когда перед тобой сотни и тысячи поклонников «Феррари» — полное безумие. Я никогда это не забуду.

С другой стороны, предстоит еще много работы, чтобы справиться еще лучше.