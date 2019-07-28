Лэнс Стролл: "Моя небольшая ошибка позволила Квяту меня обойти"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл остался доволен четвертым местом в гонке "Гран-при Германии". Канадец на последних кругах пропустил вперед Даниила Квята на "Торо Россо" и Себастьяна Феттеля на "Феррари".

– Я очень доволен, но немного жаль, что не удержался на подиуме, – цитирует ВВС Стролла. – Моя небольшая ошибка позволила Квяту меня обогнать. Гонка вышла напряженной. И мы провели ее грамотно. Старался внимательно изучать мокрую трассу, чтобы не ошибаться. Понимал, что отсутствие ошибок даст преимущество перед конкурентами. Мы оказались в отличной форме.