Леклер вылетел с трассы в Германии под дождем

Пилот "Феррари" Шарль Леклер вылетел с трассы во время гонки "Гран-при Германии". Монегаск не справился с управлением в одном из поворотов на мокрой трассе, поскольку усилился дождь, а на машине Леклера были установлены мягкие шины для сухого трека. Леклер врезался в рекламный щит, который упал на машину сбоку. Из гравийной ловушки монегаск не смог выбраться.

Напомним, что стартовал Леклер десятым, поскольку в квалификации у него возникли технические проблемы.



