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Сегодня, 14:36

Леклер согласовал новый контракт с «Феррари» до 2029 года

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Шарль Леклер.
Фото USA Today Sports

Пилот «Феррари» Шарль Леклер согласовал новый контракт с командой, утверждает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 26-летний монегаск заключит соглашение до 2029 года, а его зарплата вырастет от нынешних 25 миллионов евро в год до 50 миллионов евро в год.

Также в контракте будет прописана опция возможного ухода гонщика в конце 2027 года, которая будет зависеть от результатов команды в ближайшие сезоны.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года. В сезоне-2023 он занял пятое место в личном зачете «Формулы-1» с 206 очками в 22 гонках.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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