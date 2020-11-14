Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своих впечатлениях от двух сессий свободных заездов «Гран-при Турции», состоявшихся в пятницу.

— Сначала я был не очень убежден в состоянии трассы и уровне сцепления, думал, нас ждет плохой день, — приводит GPFans слова Леклера. — Тем не менее, через пару кругов мне даже начало нравиться, было интересно управлять машиной при таких условиях. Нам еще предстоит узнать, почему трасса оказалась такой скользкой. Конечно, не очень здорово, что мы практически не узнали ничего полезного за две практики, но с точки зрения пилотажа было даже весело. Кроме того, мы оказались конкурентоспособны в таких условиях.

«Гран-при Турции» проходит с 13 по 15 ноября.