Квят считает, что «Феррари» наберет форму

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о ситуации в «Феррари». Итальянская команда после двух гонок занимает пятое место в Кубке конструкторов. Россиянин в 2018 году был пилотом по развитию.

— Если честно, я с удовольствием вспоминаю время в «Феррари», — приволит слова россиянина Motorsport. — У меня там был спокойный год, мы вместе работали над машиной. Что тогда меня впечатлило, так это их способность исправить ситуацию в кратчайшие сроки. У них была сильная машина в том году, но сезон начался не слишком здорово. Меня поразило, как быстро они смогли прибавить.

У них был очень сильный отдел развития машины. От одного теста к другому мы делали большие шаги вперед. Все функционировало очень здорово. Вся команда работала сообща.

Честно говоря, я не знаю, что идет не так сейчас. С тех пор, как я там работал, уже прошло какое-то время, а в «Формуле-1» все очень быстро меняется. Но мне нравится эта команда: у них есть страсть, у них есть ресурсы, у них сильные инженеры.

Да, сейчас они столкнулись с проблемами, но я думаю, это может быстро измениться. Если они будут продолжать работать, будут смотреть вперед, привозить обновления, то быстро вернут себе форму.