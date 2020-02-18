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Квят первым сядет за руль «Альфа Таури» на тестах в Барселоне

13:42
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Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» опубликовала график работы гонщиков на первых предсезонных тестах, которые пройдут в Барселоне с 19 по 21 февраля.

Россиянин Даниил Квят сядет за руль болида первым — ему предстоит провести тестовую сессию в среду. Пьер Гасли будет пилотировать в четверг. В пятницу Квят будет участвовать в тестовых заездах до обеда, после чего Гасли сменит его.

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