Квят первым сядет за руль «Альфа Таури» на тестах в Барселоне
13:42
Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» опубликовала график работы гонщиков на первых предсезонных тестах, которые пройдут в Барселоне с 19 по 21 февраля.
Россиянин Даниил Квят сядет за руль болида первым — ему предстоит провести тестовую сессию в среду. Пьер Гасли будет пилотировать в четверг. В пятницу Квят будет участвовать в тестовых заездах до обеда, после чего Гасли сменит его.
Pre-season testing driver line-up:??— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 18, 2020
Wednesday: @kvyatofficial
Thursday: @pierregasly ?
Friday: Daniil (am) Pierre (pm)#AlphaTauri #F1 pic.twitter.com/qiRefCP0JF
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