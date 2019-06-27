Квят отреагировал на слухи о замене Гасли

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят отреагировал на слухи, согласно которым по ходу сезона он может сменить в "Ред Булл" Пьера Гасли​.

– Я просто делаю свою работу, - цитирует Sky Sports Квята. - Я – гонщик, управляю машиной. Прямо сейчас управляю машиной „Торо Россо“, они наняли меня для выполнения этой работы. Если что-то поменяется, отреагируем соответствующим образом.

В текущем сезоне Пьер Гасли занимает 6-е место в личном зачете, имея в своем активе 37 очков. На счету Даниила Квята 10 баллов и 14-я строчка.