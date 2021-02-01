Квят опубликовал видео из автомобиля с румынской моделью
10:06
Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил в Instagram видео, в котором он едет на машине вместе с румынской моделью Адрианой Кодре.
Болельщики предполагают в комментариях, что это новая девушка российского гонщика.
Недавно стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята Келли Пике.
Напомним, что Квят покинул команду «Формулы-1» «Альфа Таури», его место с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.
Новая сторис Даниила Квята pic.twitter.com/qGBbAm9SlE— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) February 1, 2021
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