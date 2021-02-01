Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят опубликовал видео из автомобиля с румынской моделью

10:06
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
Даниил Квят. Фото «Альфа Таури»
Теги:

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил в Instagram видео, в котором он едет на машине вместе с румынской моделью Адрианой Кодре.

Болельщики предполагают в комментариях, что это новая девушка российского гонщика.

Недавно стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята Келли Пике.

Напомним, что Квят покинул команду «Формулы-1» «Альфа Таури», его место с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир