Квят опубликовал видео из автомобиля с румынской моделью

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят выложил в Instagram видео, в котором он едет на машине вместе с румынской моделью Адрианой Кодре.

Болельщики предполагают в комментариях, что это новая девушка российского гонщика.

Недавно стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята Келли Пике.

Напомним, что Квят покинул команду «Формулы-1» «Альфа Таури», его место с сезона-2021 займет японец Юки Цунода.