Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Квят объяснил, почему он не пробился в третий сегмент квалификации

20:28
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури".
Даниил Квят. Фото "Альфа Таури".
Теги:

Пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Италии». Он не пробился в третий сегмент, заняв 11-е место.

«Квалификация превратилась в рулетку со слипстримом. Все зависело от того, сделал ли ты все правильно или нет, — цитирует Квята Autosport. — Мне не повезло на быстром круге — Кевин Магнуссен вылетел с трассы прямо передо мной, из-за чего я приподнял ногу с педали газа и потерял слипстрим. Тем не менее, старт с 11-го места дает нам хороший шанс побороться за очки. Ещё ничего не решено».

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64632-daniil-kvyat-obyasnil-pochemu-ne-probilsya-v-final-kvalifikacii

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир