Квят объяснил, почему он не пробился в третий сегмент квалификации

Пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Италии». Он не пробился в третий сегмент, заняв 11-е место.

«Квалификация превратилась в рулетку со слипстримом. Все зависело от того, сделал ли ты все правильно или нет, — цитирует Квята Autosport. — Мне не повезло на быстром круге — Кевин Магнуссен вылетел с трассы прямо передо мной, из-за чего я приподнял ногу с педали газа и потерял слипстрим. Тем не менее, старт с 11-го места дает нам хороший шанс побороться за очки. Ещё ничего не решено».

Поул завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонка состоится 6 сентября и начнется в 16.00 по московскому времени.