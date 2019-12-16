Квят не попал в 10 лучших по опросам гонщиков

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял первое место в голосовании за лучшего гонщика «Формулы-1» в 2019 году по опросам самих пилотов. В голосовании приняли участие все призовые гонщики года, кроме пилотов «Мерседеса» и «Феррари» и Кими Райкконена. За себя голосовать было нельзя, каждый называл десятку лучших, исходя из которой пилотам начислялись очки по системе зачета самих гонок (первое место — 25, второе — 18 и так далее).

В 2019 году Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира.

Второе место после Хэмилтона в опросе занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла», тройку замкнул Шарль Леклер из «Феррари».

Также в десятку вошли Карлос Сайнс («Макларен»), Валттери Боттас («Мерседес»), Даниэль Риккардо («Рено»), Ландо Норрис («Макларен»), Себастьян Феттель («Феррари»), Джордж Расселл («Уильямс») и Пьер Гасли («Торо Россо»).

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не попал в топ-10.