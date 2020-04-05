Квят назвал свою лучшую гонку в «Формуле-1»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят принял участие в видеоэфире Pirelli Motorsport. Он назвал свою лучшую гонку в карьере.

— Тяжело выбрать одну в «Формуле-1», — приводит слова Квята Autosport. -. Бывают гонки, в которых девятое-десятое место является максимумом. Очень хорошим результатом, конечно, был подиум на «Гран-при Германии» в прошлом году. Наверное, это и есть мое главное достижение. Если говорить о младших сериях, то у меня было несколько отличных выступлений в GP3. Можно также вспомнить победу в гонке Европейской «Формулы-3» в Зандворте. А в Еврокубке «Формулы Renault 2.0» я однажды прорвался с 20-го на третье место — я очень хорошо помню ту гонку.