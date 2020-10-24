Квалификация «Гран-при Португалии» стартовала на полчаса позднее из-за ремонта на трассе

Квалификация «Гран-при Португалии» началась на полчаса позже запланированного из-за ремонтных работ на трассе.

Во время третьей сессии свободных заездов пилот «Феррари» Себастьян Феттель повредил дренажную систему автодрома. Систему не успели починить до 16.00 (мск) — времени, на которое был запланирован старт квалификационных заездов. Квалификация началась в 16.30 (мск).