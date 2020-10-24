Квалификация «Гран-при Португалии» стартовала на полчаса позднее из-за ремонта на трассе
16:36
Квалификация «Гран-при Португалии» началась на полчаса позже запланированного из-за ремонтных работ на трассе.
Во время третьей сессии свободных заездов пилот «Феррари» Себастьян Феттель повредил дренажную систему автодрома. Систему не успели починить до 16.00 (мск) — времени, на которое был запланирован старт квалификационных заездов. Квалификация началась в 16.30 (мск).
Another eventful practice session in Portimao ?#PortugueseGP ?? #F1— Formula 1 (@F1) October 24, 2020
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