Хорнер об Алонсо: «У нас появился мотивированный ветеран на зеленой машине»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ближайших конкурентах Макса Ферстаппена в нынешнем чемпионате.

«Макс чертовски конкурентный, и он ментально устойчив... Пилоты Вассера («Феррари») отлично мотивируют друг друга, как и гонщики «Мерседеса». Также у нас появился мотивированный ветеран [Фернандо Алонсо] на зеленой машине. Итак, это будет по-настоящему захватывающий год, впереди отличные гонки», — приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.

Второй этап сезона-2023 «Формулы» 1 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде (Саудовская Аравия).