Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:56

Хорнер об Алонсо: «У нас появился мотивированный ветеран на зеленой машине»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ближайших конкурентах Макса Ферстаппена в нынешнем чемпионате.

«Макс чертовски конкурентный, и он ментально устойчив... Пилоты Вассера («Феррари») отлично мотивируют друг друга, как и гонщики «Мерседеса». Также у нас появился мотивированный ветеран [Фернандо Алонсо] на зеленой машине. Итак, это будет по-настоящему захватывающий год, впереди отличные гонки», — приводит слова Хорнера издание Motorsport Week.

Второй этап сезона-2023 «Формулы» 1 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде (Саудовская Аравия).

Ред Булл
Кристиан Хорнер
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
«Торпедо» обыграло московское «Динамо» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
РФС ведет переговоры об участии сборной в турнире Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполнительный директор «Альпин»: «Окон мог бы занять место любого пилота в «Феррари» или «Мерседес»
Новости
RSS RSS
Все новости