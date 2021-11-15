Кристиан Хорнер: «Важно понять, откуда взялась такая скорость «Мерседеса»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал результаты «Гран-при Бразилии».

Макс Ферстаппен занял второе место. Его напарник — Серхио Перес стал четвертым.

«На этой гонке мы не будем подавать протест. Важно понять, откуда именно взялась такая скорость «Мерседеса». Хотя понятно, что здесь у них был новый двигатель, и при этом они работали примерно с тем же уровнем прижимной силы на болиде, что и в Монако.

Когда Льюис обогнал Макса, он был практически на 30 км/ч быстрее, нам предстоит разобраться в случившемся. А следить за соблюдением правил должна ФИА. Мы доверяем ФИА — их проверкам, результатам их расследований.

Но скорость «Мерседеса» на прямых действительно впечатляет. Тем более при таком уровне прижимной силы. И конечно Макс, как гонщик, не мог защищаться против настолько быстрого соперника. То есть, любому другому пилоту нужно было бы сократить отставание до 0,4 секунды, чтобы вообще хоть немного приблизиться к возможности совершить обгон. Это очень мощное оружие — учитывая то, что впереди нас ждут гонки на быстрых трассах», — приводит слова Хорнера Racer.

Победителем «Гран-при Бразилии» стал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.