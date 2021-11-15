Цунода остался недоволен штрафом за столкновение со Строллом

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода остался недоволен штрафом в десять секунд, который получил за столкновение с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина» на «Гран-при Бразилии».

«Соперник вообще не смотрел в зеркала заднего вида, он просто как обычно ехал по своей траектории. Маневр был рискованным — сначала у меня не было блокировки, но потом небольшая блокировка все-таки возникла, когда я понял, что он вообще не смотрит назад.

Досадно, что так вышло, обгон был вполне возможен. А штраф в 10 секунд...ну, у меня нет слов. То есть, ладно, 5-секундный штраф был бы довольно жестким наказанием, а мне дали сразу десять, это смешно. Но ничего не поделаешь, нужно будет лучше выступить в следующий раз», — приводит слова Цуноды Motorsportweek.

Цунода занял пятнадцатое место на «Гран-при Бразилии». Стролл не смог закончить гонку.