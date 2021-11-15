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Цунода остался недоволен штрафом за столкновение со Строллом

17:00
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода остался недоволен штрафом в десять секунд, который получил за столкновение с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина» на «Гран-при Бразилии».

«Соперник вообще не смотрел в зеркала заднего вида, он просто как обычно ехал по своей траектории. Маневр был рискованным — сначала у меня не было блокировки, но потом небольшая блокировка все-таки возникла, когда я понял, что он вообще не смотрит назад.

Досадно, что так вышло, обгон был вполне возможен. А штраф в 10 секунд...ну, у меня нет слов. То есть, ладно, 5-секундный штраф был бы довольно жестким наказанием, а мне дали сразу десять, это смешно. Но ничего не поделаешь, нужно будет лучше выступить в следующий раз», — приводит слова Цуноды Motorsportweek.

Цунода занял пятнадцатое место на «Гран-при Бразилии». Стролл не смог закончить гонку.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/11/15/tsunoda-10s-penalty-ridiculous-stroll-slams-desperate-move/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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