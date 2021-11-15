Цунода остался недоволен штрафом за столкновение со Строллом
Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода остался недоволен штрафом в десять секунд, который получил за столкновение с Лэнсом Строллом из «Астон Мартина» на «Гран-при Бразилии».
«Соперник вообще не смотрел в зеркала заднего вида, он просто как обычно ехал по своей траектории. Маневр был рискованным — сначала у меня не было блокировки, но потом небольшая блокировка все-таки возникла, когда я понял, что он вообще не смотрит назад.
Досадно, что так вышло, обгон был вполне возможен. А штраф в 10 секунд...ну, у меня нет слов. То есть, ладно, 5-секундный штраф был бы довольно жестким наказанием, а мне дали сразу десять, это смешно. Но ничего не поделаешь, нужно будет лучше выступить в следующий раз», — приводит слова Цуноды Motorsportweek.
Цунода занял пятнадцатое место на «Гран-при Бразилии». Стролл не смог закончить гонку.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/11/15/tsunoda-10s-penalty-ridiculous-stroll-slams-desperate-move/
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