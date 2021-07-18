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Кристиан Хорнер назвал победу Хэмилтона недостойной

21:57
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, выигравшего «Гран-при Великобритании». На первом круге британец столкнулся с Максом Ферстаппеном.

«Я буду честен, таких вещей происходить не должно, - цитирует Хорнера Autosport 18 июля. - Макс попал в аварию с перегрузкой 51G. Льюис – восьмикратный чемпион мира, он не должен совершать таких маневров. Это неприемлемо.

Он вставил колесо внутрь поворота Copse в ситуации, когда он ничуть не был впереди. Контакт произошел между передним левым и задним правым колесами. Это один из самых быстрых поворотов в чемпионате, и у Льюиса предостаточно опыта, чтобы знать, что он поступил неприемлемо.

Слава богу, что Макс не травмирован, это для нас самое главное. Он отправлен в больницу после аварии. Надеюсь, Льюис доволен собой. Я очень разочарован, что гонщик его калибра так пилотирует. Маневр выглядел отчаянным, и Льюис отправил им соперника в больницу.

Меня не волнует, что говорят в «Мерседесе». Анализируйте сами, но для меня это недостойная победа. Штраф? Не слишком-то серьезное наказание, учитывая последствия».

Ферстаппен вылетел с трасы после столкновения с Хэмилтоном на первом круге. Британец получил за это штраф в десять секунд.

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Евгений Петров все материалы автора

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