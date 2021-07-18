Мазепин заявил, что обгон Шумахера был для него лучшим за последние три года
Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оценил свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял 17-е место, опередив своего партнера по команде Мика Шумахера.
«Было очень сложно из-за жары, — цитирует россиянина Autosport 18 июля. — В целом уик-энд был позитивным. Я был очень доволен балансом, которого мы смогли добиться от машины, но мы были слишком медленными в сравнении с соперниками. Нам было не под силу бороться с кем-либо.
Конечно, мы не могли ничего менять в машине так сильно, как в другие уик-энды, но мы смогли найти неплохие настройки. Возможно, они оказались далеко не идеальными для квалификации, но это хорошо сработало в гонке в вопросе работы с резиной.
Я старался атаковать в начале отрезка, чтобы попробовать выйти вперёд, потому что всем известно, насколько сложно здесь обгонять. И мне удалось провести свой, пожалуй, лучший обгон за последние три года».
Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Дополнительная информация:
https://autosport.com.ru/f1/71102-nikita-mazepin-moy-obgon-mika-shumahera-luchshiy-za-poslednie-tri-goda
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