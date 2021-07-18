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Мазепин заявил, что обгон Шумахера был для него лучшим за последние три года

22:11
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Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин оценил свое выступление на «Гран-при Великобритании». Он занял 17-е место, опередив своего партнера по команде Мика Шумахера.

«Было очень сложно из-за жары, — цитирует россиянина Autosport 18 июля. — В целом уик-энд был позитивным. Я был очень доволен балансом, которого мы смогли добиться от машины, но мы были слишком медленными в сравнении с соперниками. Нам было не под силу бороться с кем-либо.

Конечно, мы не могли ничего менять в машине так сильно, как в другие уик-энды, но мы смогли найти неплохие настройки. Возможно, они оказались далеко не идеальными для квалификации, но это хорошо сработало в гонке в вопросе работы с резиной.

Я старался атаковать в начале отрезка, чтобы попробовать выйти вперёд, потому что всем известно, насколько сложно здесь обгонять. И мне удалось провести свой, пожалуй, лучший обгон за последние три года».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/71102-nikita-mazepin-moy-obgon-mika-shumahera-luchshiy-za-poslednie-tri-goda

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Евгений Петров все материалы автора

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