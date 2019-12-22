Кристиан Хорнер: «Ферстаппен сейчас в наилучшей форме среди всех пилотов»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что Макс Ферстаппен может дать бой в борьбе за чемпионский титул. По его словам, голландцу нужна лишь подходящая машина.

— Сейчас Ферстаппен в оптимальном состоянии, чтобы бросить вызов в борьбе за чемпионский титул, поэтому ему нужно дать машину, с которой он будет способен это сделать, — цитирует F1i Хорнера. — Если мы сможем это сделать, то есть все основания полагать, что он даст бой «Мерседесу» и «Феррари». Он в фантастической форме. Сейчас он пилот с наилучшей формой в «Формуле-1». Команда тоже сейчас в наилучшем положении с конца 2013 года.