Кристиан Хорнер: «Будет жаль, если Феттель покинет «Формулу-1»»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер поделился мнением о будущем Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года. Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год.

— Будет жаль, если Себастьян покинет «Формулу-1», — приводит Sky Sports Хорнера. — Тем не менее, у него уже невероятная карьера, он добился серьезных успехов. Зная Себастьяна, могу сказать, что он все тщательно обдумает, перед тем как принять решение. Впрочем, не сомневаюсь, что у Себа будет достаточно вариантов, если он останется в «Формуле-1».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель хочет либо продолжить карьеру в «Мерседесе», либо уйти из «Формулы-1».