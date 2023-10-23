Мазепин хотел бы иметь возможность въезда во все страны Евросоюза

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин хотел бы иметь возможность въезда во все страны Евросоюза, чтобы участвовать в соревнованиях.

«Сначала мы получили обеспечительные меры, потом санкции были продлены и обеспечительные меры перестали работать. Теперь мы добились возвращения этих обеспечительных мер на новый санкционный пакет. Главная трудность, что обеспечительные меры не уважаются всеми странами Евросоюза и въехать удалось только в одну страну, а хотелось бы иметь возможность въезда во все страны ЕС, чтобы участвовать в соревнованиях», — приводит слова Мазепина ТАСС.

1 марта 2023 года, председатель Европейского суда общей юрисдикции вынес беспрецедентное постановление, впервые приостанавливающее санкции ЕС в порядке обеспечительных мер. Две недели спустя Совет ЕС заново ввел санкции против Никиты Мазепина без учета данного постановления, в результате чего председатель суда вынужден был снова приостановить их 19 июля.

22 августа 2023 года суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином. Его место занял Кевин Магнуссен.