Клэр Уильямс: «Настало время для поиска новых инвестиций»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что ее отец, владелец и основатель команды сэр Фрэнк Уильямс поддерживает решение продать часть акций компании с целью поиска новых инвесторов.

— Фрэнк всегда в курсе дел и поддерживает решение совета директоров, — приводит BBC слова Уильямс. — Он хочет быть уверенным в успешном будущем команды и согласен, что сейчас настало время для поиска новых инвестиций. Мы надеемся завершить процесс продажи части акций за три-четыре месяца. До конца года нам хватит финансирования в полном объеме.

Ранее «Уильямс» выступил с заявлением по поводу расторжения контракта с титульным спонсором и возможной смены владельца.