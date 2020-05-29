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«Уильямс» расторг контракт с титульным спонсором. Владельцы готовы продать команду

11:16
&quot;Уильямс&quot; может сменить владельца. Фото twitter.com/WilliamsRacing.
&quot;Уильямс&quot; может сменить владельца. Фото twitter.com/WilliamsRacing.
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Команда «Формулы-1» «Уильямс» может сменить владельца. Гоночный коллектив опубликовал официальное заявление на своем сайте по этому поводу.

«Совет директоров Williams Grand Prix Engineering изучает все возможные стратегические варианты. Эти варианты включают, но не ограничиваются, привлечение нового капитала для бизнеса, отчуждение части компании миноритарному инвестору, продажу крупного пакета акций и полную продажу всей компании.

На данный момент окончательное решение не принято. В то же время для облегчения переговоров с различными заинтересованными сторонами компания объявляет о запуске формальной процедуры продажи бизнеса», — говорится в заявлении.

Пресс-служба команды «Уильямс» также сообщила, что коллектив из Гроува расторг контракт с титульным спонсором — компанией ROKiT.

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