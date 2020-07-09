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Китай отменил международные соревнования до конца года. Среди них — «Формула-1» и теннисные турниры

9 июля 2020, 21:41
Гонка &quot;Формулы-1&quot; в Китае не состоится. Фото AFP
Гонка &quot;Формулы-1&quot; в Китае не состоится. Фото AFP
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В Китае отменили все международные спортивные соревнования до конца года. Такое решение приняло правительство страны, сообщает AFP.

Решение связано с пандемией коронавируса. Исключение сделают только для отборочных турниров Олимпиады-2022 в Пекине.

Таким образом, должно быть отменено «Гран-при Китая» в «Формуле-1», а также теннисные турниры АТР и WTA. При этом внутренние соревнования отменены не будут.

Чемпионат страны по баскетболу уже начался, а футбольный чемпионат стартует 25 июля.

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