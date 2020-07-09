В Китае отменили все международные спортивные соревнования до конца года. Такое решение приняло правительство страны, сообщает AFP.

Решение связано с пандемией коронавируса. Исключение сделают только для отборочных турниров Олимпиады-2022 в Пекине.

Таким образом, должно быть отменено «Гран-при Китая» в «Формуле-1», а также теннисные турниры АТР и WTA. При этом внутренние соревнования отменены не будут.

Чемпионат страны по баскетболу уже начался, а футбольный чемпионат стартует 25 июля.