Магнуссен — о проблеме «Хааса» с гоночным темпом: «Ощущается это как нечто более фундаментальное»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о стремлении команды разобраться с проблемами в работе болида.

Проблемой «Хааса» в нынешнем сезоне является разница между квалификационным и гоночным темпом.

«Именно с этим мы сейчас и разбираемся: где находится проблема, мы видим последствия, но вот найти первопричину возникновения проблем всегда сложнее всего. В нашем случае как правило по ходу уик-энд это проявляется так, что в одной сессии ты можешь оказаться на 8-м месте, в следующей сессии на 18-м, а в третьей снова вернуться куда-нибудь на 10-е место.

Рабочее окно настроек, в рамках которых машина работает хорошо, очень узкое. Когда машина работает – ну, у нас все очень хорошо, мы можем квалифицироваться на 5-м месте, а когда машина не работает – мы можем вылететь по итогам первого сегмента. Так что колебания очень большие.

Ощущается эта проблема как нечто более фундаментальное, чем простая ошибка в настройках. Когда мы находимся на трассе одни, в чистом воздухе, все идет более-менее нормально, несоответствия начинают проявляться слишком сильно, когда мы попадаем в трафик, нагружаем шины и так далее», – приводит слова Магнуссена Motorsportweek.

Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер тоже говорил, что команда собирается определить причины большого расхождения между квалификационным и гоночным темпом команды.

В Кубке конструкторов «Хаас» занимает восьмое место, набрав 8 очков. С 30 июня по 2 июля пройдет «Гран-при Австрии».