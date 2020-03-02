Карлос Сайнс: «У «Макларена» нет четкого понимания, как далеко мы от первой тройки»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам испанца, предсезонные тесты показали, что все команды прибавили.

— Все выглядят сильными, — цитирует F1i Сайнса. — Каждая команда во время тестов показала очень хорошее время. Поэтому трудно понять, кто где сейчас находится. У «Макларена» нет четкого понимания, как далеко мы от первой тройки. Уже первая практика в Мельбурне покажет расклад. В середине пелотона я бы опасался «Рейсинг Пойнт». Они все тесты провели на высоком уровне. Надеюсь, что мы все же стали чуть ближе к лидерам, чем в прошлом году. Это мое главное желание. Хочется, чтобы середина пелотона в целом была ближе к лидерам.