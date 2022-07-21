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Сегодня, 13:29

Количество спринтов в «Формуле-1» не увеличится в 2023 году

Карен Саркисян
Корреспондент
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Календарь «Формулы-1» на сезон-2023 вновь будет включать в себя три этапа со спринтами, сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

Ранее ФИА не поддержала предложение «Формулы-1» увеличить количество спринтов с трех до шести. Формат уик-эндов останется тем же, что и в прошлом году.

Первый вариант спортивного регламента «Формулы-1» на сезон-2023 был одобрен Всемирным советом ФИА.

Изменение количества спринтов еще возможно, но для этого потребуется 28 из 30 голосов, распределенных между «Формулой-1», ФИА и командами.

Формула-1
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