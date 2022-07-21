Тодт о вручении премии Шумахеру: «Иногда успех и деньги меняют, но не Михаэля»

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал вручение Михаэлю Шумахеру государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия.

«Если это было эмоционально для вас, вы можете себе представить, насколько эмоционально это было для меня. Эмоционально, но в то же время большая гордость за возможность говорить о Михаэле. Вокруг вас люди, которые просто особенные. И в каком-то смысле Михаэль тоже особенный. Коринна, Мик и Джина тоже стали для меня особенными. Все они стали семьей для меня, моей жены и моего сына. Иногда успех и деньги меняют тебя. Но Михаэль никогда не менялся. Он очень сильный», — цитирует Planetf1 Тодта.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого бывший пилот «Формулы-1» никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.