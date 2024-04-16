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Сегодня, 13:10

Источник: Сайнс обсуждает с «Мерседес» контракт по схеме «1+1»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс может подписать краткосрочное соглашение с «Мерседес», сообщает RacingNews365 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждает издание, 29-летний испанский автогонщик пока еще не договорился с немецкой командой о подписании соглашения. Однако стороны действительно ведут переговоры и обсуждают сделку по схеме «1+1».

Отмечается, что если контракт будет заключен, «Мерседес» получит возможность оценить своего юниора Кими Антонелли в 2025 году и решить, готов ли он представлять команду в сезоне-2026.

В начале февраля стало известно, что гонщик «Серебряных стрел» Льюис Хэмилтон в 2025 году присоединится к «Феррари», где займет место Сайнса. На данный момент испанец занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1».

Источник: https://racingnews365.com/sainz-in-talks-with-mercedes-over-potential-f1-deal
Формула-1
Мерседес
Карлос Сайнс
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