Источник: «Ред Булл» на этой неделе объявит о контракте с Пересом

Серхио Перес станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в следующем году, информирует в Twitter журналист Sky Sports Тед Кравиц.

Команда уже на этой неделе объявит о подписании контракта с Пересом на 2021 год. Алекс Албон при этом останется в «Ред Булл» в статусе тестового и резервного пилота.

Албон завершил сезон-2020 на седьмом месте в чемпионате, набрав 105 очков. Перес, выступавший за «Рейсинг Пойнт», стал четвертым (125 баллов).