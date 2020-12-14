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Источник: «Ред Булл» на этой неделе объявит о контракте с Пересом

19:37
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Серхио Перес станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в следующем году, информирует в Twitter журналист Sky Sports Тед Кравиц.

Команда уже на этой неделе объявит о подписании контракта с Пересом на 2021 год. Алекс Албон при этом останется в «Ред Булл» в статусе тестового и резервного пилота.

Албон завершил сезон-2020 на седьмом месте в чемпионате, набрав 105 очков. Перес, выступавший за «Рейсинг Пойнт», стал четвертым (125 баллов).

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