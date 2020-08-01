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Источник: Райкконен хочет завершить карьеру после окончания сезона

19:50
Кими Райкконен. Фото Instagram.
Кими Райкконен. Фото Instagram.
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен намерен завершить карьеру по окончании сезона-2020, утверждает InsideRacing. В этот уик-энд Райкконен проинформирует команду, что не намерен оставаться в чемпионате на 2021 год.

В этом году финн не набрал пока ни одного очка, а на «Гран-при Венгрии» впервые в карьере стал самым медленным пилотом в квалификации.

До окончания нынешнего чемпионата у Райкконена есть возможность побить рекорд Рубенса Баррикелло по наибольшему числу «Гран-при» в «Формуле-1» — 322.

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