Источник: Кубица проедет пять пятничных тренировок за «Альфа Ромео»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица в новом сезоне проведет пять пятничных тренировок за команду, сообщает Motorsport.com со ссылкой на Przeglad Sportowy.

Сообщается, что поляк проедет пять полных пятничных тренировок в составе швейцарской команды. Кроме того, 35-летний гонщик будет пилотировать новую машину Alfa Romeo по ходу одного из дней зимних тестов в Барселоне. Они состоятся с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.

В начале января Кубица прошел подгонку сиденья, о чем сообщил в опубликованном в Twitter команды видео.

Ожидается, что работу в «Формуле-1» гонщик будет совмещать с выступлениями в DTM в составе BMW, однако об этом контракте пока не объявлено.