Источник: Феттель и Риккьярдо заинтересованы в переходе в «Макларен»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо после окончания сезон общались с руководителем «Макларена» Андреасом Зайдлем на предмет возможного сотрудничества в будущем, сообщает Marca. Феттель знаком с Зайдлем с 2006 года.

Немец и австралиец уже выступали вместе в одной команде. В 2014 году Риккьярдо в составе «Ред Булла» занял третье место в личном зачете, тогда как Себастьян стал лишь пятым и ушел в «Феррари». Его контракт истекает в конце следующего года. По информации СМИ, у него непростые отношения с партнером по команде Шарлем Леклером.