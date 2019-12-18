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Источник: Феттель и Риккьярдо заинтересованы в переходе в «Макларен»

18:25
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель и гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо после окончания сезон общались с руководителем «Макларена» Андреасом Зайдлем на предмет возможного сотрудничества в будущем, сообщает Marca. Феттель знаком с Зайдлем с 2006 года.

Немец и австралиец уже выступали вместе в одной команде. В 2014 году Риккьярдо в составе «Ред Булла» занял третье место в личном зачете, тогда как Себастьян стал лишь пятым и ушел в «Феррари». Его контракт истекает в конце следующего года. По информации СМИ, у него непростые отношения с партнером по команде Шарлем Леклером.

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