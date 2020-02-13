Исполнительный директор «Формулы-1» сомневается в возможности найти новую дату для «Гран-при Китая»

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что сомневается в возможности найти новую дату для проведения «Гран-при Китая» в 2020 году. Ранее стало известно об переносе гонки в Китае из-за эпидемии коронавируса.

— Ситуация сложная, мы ведем борьбу с непредвиденными обстоятельствами, когда уже установлены все даты на сезон и есть заполненный календарь, — цитирует Motorsport.com Кэри. — Мы бы хотели провести этап, мы ценим наших китайских партнеров, но здоровье и безопасность для нас важнее всего. Нам будет трудно найти место в расписании на 2020 год для проведения этапа в Китае. Сдвигать другие гонки, когда уже есть утвержденные даты, тоже тяжело. Не думаю, что кто-то знает, какой будет процедура переноса. В такой ситуации легко дойти до того, что нам просто не хватит времени.