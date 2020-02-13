Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Исполнительный директор «Формулы-1» сомневается в возможности найти новую дату для «Гран-при Китая»

12:52
Теги:

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри заявил, что сомневается в возможности найти новую дату для проведения «Гран-при Китая» в 2020 году. Ранее стало известно об переносе гонки в Китае из-за эпидемии коронавируса.

— Ситуация сложная, мы ведем борьбу с непредвиденными обстоятельствами, когда уже установлены все даты на сезон и есть заполненный календарь, — цитирует Motorsport.com Кэри. — Мы бы хотели провести этап, мы ценим наших китайских партнеров, но здоровье и безопасность для нас важнее всего. Нам будет трудно найти место в расписании на 2020 год для проведения этапа в Китае. Сдвигать другие гонки, когда уже есть утвержденные даты, тоже тяжело. Не думаю, что кто-то знает, какой будет процедура переноса. В такой ситуации легко дойти до того, что нам просто не хватит времени.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/glava-formuly-1-usomnilsya-v-sposobnosti-najti-novuyu-datu-dlya-gran-pri-kitaya/4684373/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир