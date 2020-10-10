Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сможет заменить Стролла на «Гран-при Айфеля»

Гонщик Нико Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает журналист Альберт Фабрега.

По данным источника, немецкий пилот приехал на трассу «Нюрбургринг», где проходит «Гран-при Айфеля», и уже провел встречу с руководителем «Рейсинг Пойнт» Отмаром Зафнауэром. Ранее стало известно, что основной гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не может принять участия в этапе из-за недомогания и ему требуется замена. Отмечается, что в случае, если бы Хюлькенберг сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, место Стролла занял бы Стоффель Вандоорн.

El test de Hulkenberg ha sido negativo en Covid19



Hulkenberg tested negative in Covid19 https://t.co/mDbg3VywZr — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2020

Hulkenberg ya con el mono de @RacingPointF1.



. @HulkHulkenberg already on Racing Point's overall. pic.twitter.com/4kKO1IRIgO — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2020

Нико Хюлькенберг уже выступал за «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2020. Он провел за команду две гонки в период, пока другой пилот команды, Серхио Перес, болел коронавирусом.