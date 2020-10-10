Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сможет заменить Стролла на «Гран-при Айфеля»
Гонщик Нико Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает журналист Альберт Фабрега.
По данным источника, немецкий пилот приехал на трассу «Нюрбургринг», где проходит «Гран-при Айфеля», и уже провел встречу с руководителем «Рейсинг Пойнт» Отмаром Зафнауэром. Ранее стало известно, что основной гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не может принять участия в этапе из-за недомогания и ему требуется замена. Отмечается, что в случае, если бы Хюлькенберг сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, место Стролла занял бы Стоффель Вандоорн.
El test de Hulkenberg ha sido negativo en Covid19— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2020
Hulkenberg tested negative in Covid19 https://t.co/mDbg3VywZr
Hulkenberg ya con el mono de @RacingPointF1.— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2020
. @HulkHulkenberg already on Racing Point's overall. pic.twitter.com/4kKO1IRIgO
Нико Хюлькенберг уже выступал за «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2020. Он провел за команду две гонки в период, пока другой пилот команды, Серхио Перес, болел коронавирусом.