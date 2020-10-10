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Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус. Он сможет заменить Стролла на «Гран-при Айфеля»

14:49
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Гонщик Нико Хюлькенберг сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает журналист Альберт Фабрега.

По данным источника, немецкий пилот приехал на трассу «Нюрбургринг», где проходит «Гран-при Айфеля», и уже провел встречу с руководителем «Рейсинг Пойнт» Отмаром Зафнауэром. Ранее стало известно, что основной гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не может принять участия в этапе из-за недомогания и ему требуется замена. Отмечается, что в случае, если бы Хюлькенберг сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции, место Стролла занял бы Стоффель Вандоорн.

Нико Хюлькенберг уже выступал за «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2020. Он провел за команду две гонки в период, пока другой пилот команды, Серхио Перес, болел коронавирусом.

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