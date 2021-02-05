Хюлькенберг может стать резервным пилотом в «Астон Мартин»

Руководитель команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр сообщил, что гонщик Нико Хюлькенберг может стать резервным пилотом команды.

«Это вполне возможно. Пока нам нечего сообщать, но я советую вам следить за ситуацией. Вы знаете, как мы с Нико близки. Мы ведем переговоры. Его приход в команду был бы прекрасным событием для всех нас», — цитирует Essentially Sports Зафнауэра.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» с 2010 по 2020 год. В сезоне-2020 немецкий гонщик трижды принимал участие в гонках в качестве пилота «Рейсинг Пойнт» (прежнее название «Астон Мартин» — прим. «СЭ»), заменяя основных гонщиков команды.