Мазепин будет выступать в «Формуле-1» без флага и гимна из-за санкций ВАДА

Российская автомобильная федерация (РАФ) 5 февраля сообщила, что гонщик «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна.

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», — цитирует «РИА Новости» представителя РАФ.

Сезон-2021 станет для Мазепина дебютным в «Формуле-1». 21-летний россиянин будет выступать в одной команде с сыном семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, Миком Шумахером.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). До 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна.