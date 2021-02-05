«Уильямс» назвал дату презентации болида на сезон-2021

Пресс-служба «Уильямс» огласила дату презентации болида на сезон-2021 «Формулы-1».

В официальном Twitter команды сообщается, что машина, получившая название FW43B, будет представлена 5 марта.

Get this date in your diaries ?? pic.twitter.com/4L77IC0HPi — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 5, 2021

Сезон-2021 «Формулы-1» стартует 28 марта гонкой в Бахрейне. 29 января руководство гоночной серии опубликовало точное время начала всех гонок предстоящего чемпионата.