Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о предстоящей гонке.

«Лучший способ победить соперников — это финишировать впереди них. Мы сосредоточены на гонке и надеюсь, что в гоночных условиях мы сможем оказаться ближе к «Мерседесу», потому что в квалификации соперники были очень быстры.

Мне кажется, что в квалификации Льюис вообще был быстрее, чем когда-либо в текущем сезоне. Уверен, что он довольно быстро будет прорываться через пелотон", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен занял третье место в квалификации, но будет стартовать вторым из-за штрафа за частичную замену двигателя у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который опустится с первой на одиннадцатую строчку. Еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать с первой позиции.

Гонка «Гран-при Турции» состоится 10 октября. Начало — в 15.00 по московскому времени.