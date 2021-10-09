Ферстаппен сомневается, что сможет победить в гонке «Гран-при Турции»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящей гонке «Грн-при Турции» «Формулы-1».

В квалификации он занял третье место, но будет стартовать вторым из-за штрафа за частичную замену двигателя у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который опустится с первой на одиннадцатую строчку.

«Хватит ли нам скорости, чтобы выиграть гонку? Нет, я так не думаю. Но мы, понятное дело, постараемся преследовать соперников, а там посмотрим, что мы сможем сделать.

Мне кажется, что старт со второй позиции и внутренней траектории — это не лучший вариант. Потому что там сцепление с трассой намного ниже. Но посмотрим", — цитирует Ферстаппена Autosport.

Гонка «Гран-при Турции» пройдет 10 октября. Начало — в 15.00 по московскому времени.