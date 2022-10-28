Хэмилтон заявил, что уход Алонсо может повлиять на его решение завершить карьеру

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что на его решение покинуть автоспорт может повлиять уход из гонок Фернандо Алонсо.

«Я действительно не знаю. Если Фернандо Алонсо уйдет, возможно, мне придется подумать об этом дважды, потому что тогда я буду самым возрастным гонщиком! А вообще, мне кажется, что разговоры о том, что я приближаюсь к концу своей карьеры, слишком затянулись. Уверен, что каждому из вас на вашей работе, вероятно, приходится анализировать, что будет дальше. Есть ли какое-то место, где бы вы хотели быть? Есть ли возможности для роста? Думаю, в моем случае все примерно так же», — приводит слова Хэмилтона ESPN.

В настоящий момент Алонсо 41 год, Хэмилтону — 37 лет.

На данный момент самым возрастным гонщиком, когда-либо принимавшим участие в «Гран-при», является Луи Широн. На момент «Гран-при Монако» 1955 года монегаску было 55 лет.

После 19 этапов сезона-2022 Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете, набрав 198 очков.