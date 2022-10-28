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Сегодня, 09:37

FIA удовлетворила повторный протест «Альпин» и вернула Алонсо седьмое место на «Гран-При США»

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Международная автомобильная федерация (FIA) удовлетворили повторный протест команды «Формулы-1» «Альпин» на штраф испанца Фернандо Алонсо по тогам «Гран-при США». Об этом сообщил французский коллектив в своих соцсетях.

«Альпин» воспользовалась правом на повторную апелляцию на решение судей с учетом новых обстоятельств. Французский коллектив апеллировали к тому, что «Хаас» опоздали со своим протестом на болид Алонсо, и не уложились в 30-минутное окно для подачи апелляции.

Изначально FIA заявляла, что «Хаас» не мог подать протест в срок, однако представителям «Альпин» удалось доказать обратное на судейском заседании.

В связи с этим, Алонсо вернул позицию, на которой финишировал до штрафа.

На 21-м круге Алонсо столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, но смог продолжить гонку, однако его правое зеркало сильно болталось и в итоге отлетело на трассу в финальной части гонки. Дирекция выписала 30-секундный штраф 41-летнему испанцу, из-за чего он переместился с 7-го на 15-е место в итоговом протоколе.

Формула-1
Альпин
Хаас
Фернандо Алонсо
FIA
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