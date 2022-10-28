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Сегодня, 13:23

Ферстаппен считает, что в «Формуле-1» станет больше аварий из-за отказа от термочехлов для шин

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Пилот команды «Ред Булл» и двукратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен отреагировал на грядущий отказ термочехлов для шин.

«Неприятный опыт. Я выехал на шинах, прогретых до 50 градусов, и чуть не развернулся уже на пит-лейн. Но, конечно, у меня был и самый жесткий комплект. Думаю, будет много аварий. Кроме этого, шины будут деградировать совершенно иначе, поскольку на холодных шинах будет очень много скольжений на первых кругах, и давление в покрышках будет зашкаливать. Деградация будет выше. На трассе в Америке можно легко «включить» шины благодаря высокоскоростным поворотам. А что будет на автодроме вроде Монако? Представьте, что случится на подсыхающем треке. Наверное, придется полгонки тратить, чтобы поднять температуру», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Также о небезопасности запрета «грелок» высказались пилот «Хааса» Кевин Магнуссен и гонщик «Альфа Ромео» Вальтери Боттас.

В нынешнем сезоне температуру термочехлов снизили до 70 градусов, а в 2024-м планируется избавиться от чехлов. Во время второй практики перед «Гран-при США» гонщики опробовали прототипы покрышек «Пирелли» на 2023 год, при этом максимальная температура термочехлов составляла 50 градусов.

Источник: https://www.racefans.net/2022/10/28/f1-drivers-differ-over-tyre-warmer-ban-some-warn-will-cause-a-lot-of-crashes/
Формула-1
Альфа Ромео
Ред Булл
Хаас
Кевин Магнуссен
Макс Ферстаппен
FIA
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