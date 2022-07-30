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Сегодня, 19:15

Хэмилтон о квалификации: «Я пытался использовать DRS, но крыло не открывалось»

Хэмилтон заявил, что столкнулся с проблемами с DRS во время квалификации на «Гран-при Венгрии»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Гонщик Льюис Хэмилтон («Мерседес») заявил, что столкнулся с техническими проблемами во время квалификации на «Гран-при Венгрии».

Британце занял седьмое место в квалификации. Победителем стал его партнер по команде и соотечественник Джордж Расселл, для которого этот поул стал первым в карьере.

«Поздравляю Джорджа, это отличный результат для команды, учитывая, через что мы прошли. Я на своем круге пытался воспользоваться DRS, но крыло не открылось. Не повезло. Я отлично себя чувствовал, думаю, мог бы попасть на первый ряд. Было бы здорово оказаться там вместе с Расселлом, это было бы большим достижением для нас. Что ж, так бывает», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Гонка в рамках этапа в Венгрии состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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