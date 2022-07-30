Перес об 11-м месте в квалификации: «Магнуссен помешал мне, я потерял несколько десятых секунды»

Перес объяснил, почему не смог выйти в третий сегмент квалификации на «Гран-при Венгрии»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил, почему не смог выйти в третий сегмент квалификации в рамках «Гран-при Венгрии».

Мексиканец занял 11-е место.

«Мне не повезло, я потерял несколько десятых секунды на быстром круге. Сначала нам не хватило нескольких сотых, чтобы попасть в десятку, а затем мне во втором повороте помешал Кевин Магнуссен. Мне пришлось очень глубоко зайти в поворот, после этого я уже никак не мог компенсировать упущенное время. Надеюсь, завтра мы проведем сильную гонку и отыграемся», — приводит Sky Sports слова Переса.

Гонка в рамках этапа в Венгрии состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).