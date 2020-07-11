Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал первым в квалификации «Гран-при Штирии». Второе время у Макса Ферстаппена («Ред Булл»), третьим стал Карлос Сайнс («Макларен»).

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури») показал 14-е время.

Квалификация проходила в дождевых условиях, ее старт был отложен на 45 минут.

Австрия. Чемпионат мира. 2-й этап

«Гран-при Штирии». Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.19,273

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.20,489

3. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.20,671

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.20,701

5. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.20,922

6. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.20,925

7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.21,011

8. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.21,028

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.21,192

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.21,651

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,628

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,636

13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.19,645

14. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.19,717

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.20,211

16. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.21,372

17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.21,607

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.21,759

19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.21,831

20. Ромен Грожан (Франция, Haas)