Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Франции", Квят - 16-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Франции". Для британца это 86-й поул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Вторым стал его партнер по команде, тройку замкнул Шарль Леклер из "Феррари".
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 16-й результат и не вышел из первой сессии.
Чемпионат мира
8 этап
“Гран-при Франции”
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.28,319
2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.28,605
3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.28,965
4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.29,409
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.29,418
6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.29,522
7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.29,799
8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.29,918
9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.30,184
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1.33,420
11. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.30,461
12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1.30,533
13. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.30,544
14. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.30,738
15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.31,440
16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1.31,564
17. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.31,626
18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1.31,726
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 1.32,789
20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 1.33,205