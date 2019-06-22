Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Франции", Квят - 16-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Франции". Для британца это 86-й поул в карьере и третий в нынешнем сезоне. Вторым стал его партнер по команде, тройку замкнул Шарль Леклер из "Феррари".

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 16-й результат и не вышел из первой сессии.

Чемпионат мира

8 этап

“Гран-при Франции”

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.28,319

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.28,605

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.28,965

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.29,409

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.29,418

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.29,522

7. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.29,799

8. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 1.29,918

9. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 1.30,184

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1.33,420

11. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1.30,461

12. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1.30,533

13. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.30,544

14. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.30,738

15. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.31,440

16. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 1.31,564

17. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.31,626

18. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1.31,726

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 1.32,789

20. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 1.33,205