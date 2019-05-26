Хэмилтон выиграл "Гран-при Монако", Квят финишировал седьмым

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Монако".

Вторым финишировал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третьим – Себастьян Феттель ("Феррари"), четвертым – Валттери Боттас ("Мерседес").

Но из-за штрафа в 5 секунд за небезопасный выезд с пит-стопа Ферстаппен (когда он столкнулся с Боттасом) опустился на четвертое место, второе занял Феттель, а третье – Боттас.

На последних кругах Ферстаппен попытался атаковать Хэмилтона, дело дошло до контакта между болидами, но обогнать британца ему не удалось.

Российский гонщик Даниил Квят ("Торо Россо") занял седьмое место.

Чемпионат мира

6-й этап

"Гран-при Монако"

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:43.28,437

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - отставание 2,602

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 3,162

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 5,537

5. Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing) - 9,946

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 53,454

7. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) - 54,574

8. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 55,200

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) - 60,894

10. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 61,034

11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 66,801

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1 круг

13. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1 круг

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) – 1 круг

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1 круг

16. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) – 1 круг

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1 круг

18. Роберт Кубица (Польша, Williams) – 1 круг

19. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) – 2 круга

Не финишировал: Шарль Леклер (Монако, Ferrari).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 137. 2. Валттери Боттас - 120. 3. Себастьян Феттель - 82. 4. Макс Ферстаппен - 78. 5. Шарль Леклер - 57. 6. Пьер Гасли - 32. 7. Карлос Сайнс - 18. 8. Кевин Магнуссен - 14. 9. Кими Райкконен - 13. 10. Серхио Перес - 13. 11. Ландо Норрис - 12. 12. Даниил Квят - 9. 13. Даниэл Риккьярдо - 8. 14. Александр Албон - 7. 15. Нико Хюлькенберг - 6. 16. Ленс Стролл - 4. 17. Ромен Грожан - 2. 18. Антонио Джовинацци - 0. 19. Роберт Кубица - 0. 20. Джордж Расселл – 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 257. 2. Ferrari - 139. 3. Red Bull Racing - 110. 4. McLaren - 30. 5. Racing Point - 17. 6. Haas - 16. 7. Toro Rosso - 16. 8. Renault - 14. 9. Alfa Romeo - 13. 10. Williams – 0.