Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Штирии». Для шестикратного чемпиона мира это 85-я победа в карьере. По этому показателю британец идет на втором месте.

Рекорд принадлежит Михаэлю Шумахеру, который с 1991 по 2012 год побеждал 91 раз (первая победа в 1992 году, последнияя — в 2006-м).

В тройку лидеров входит еще один действующий гонщик — Себастьян Феттель. У пилота «Феррари» 53 победы в карьере.