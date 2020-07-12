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Хэмилтон выиграл 85 этапов «Формулы-1». До рекорда Шумахера — 6 побед

18:42
Льюис Хэмилтон. Фото "Формула-1"
Льюис Хэмилтон. Фото "Формула-1"
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Штирии». Для шестикратного чемпиона мира это 85-я победа в карьере. По этому показателю британец идет на втором месте.

Рекорд принадлежит Михаэлю Шумахеру, который с 1991 по 2012 год побеждал 91 раз (первая победа в 1992 году, последнияя — в 2006-м).

В тройку лидеров входит еще один действующий гонщик — Себастьян Феттель. У пилота «Феррари» 53 победы в карьере.

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